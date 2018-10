Valuta: Pund presses af sammenbrud i brexitforhandlinger

Relateret indhold Tilføj søgeagent EU

Pund sterling og til dels euro presses mandag, efter at et sammenbrud i de britiske bestræbelser på at sikre en brexit-aftale forud for et centralt topmøde i EU fortsat får de globale investorer til at have en vis præference for sikre valutaer.



Det er især Nordirlands grænse med Irland, der volder problemer, og som truer med at vælte premierminister Therasa May på et tidspunkt, hvor den britiske regerings brexit-forhandlinger er presset af tidsnød, mens interne stridigheder i det konservative regeringsparti står i vejen for en løsning, idet forslag til en løsning af grænsestriden som kan accepteres i Bruxelles, ikke falder i god jord i London.



De interne stridigheder i London kommer på et tidspunkt, hvor britisk økonomi modsat resten af EU er gået fuldstændig i stå, og truer med at rive Storbritannien endnu længere ned i dynget, mens pund presses yderligere i knæ.



"Det primære fokus for sterling er brexit, og (indkomne) data er kun en distraktion. Uret tikker, og en aftale synes at være inden for rækkevidde, men efter at have brændt fingrene på falske forhåbninger ignorerer investorerne de modstridende overskrifter og venter på en officiel bekræftelse," vurderer valutastrateg Kathy Lien fra BK Asset Management i et notat ifølge Reuters.



Pund sterling koster mandag morgen 1,3105 dollar mod 1,3165 dollar fredag eftermiddag.



Og mens pund svækkes, trækkes euro delvist med, da et britisk farvel uden en aftale også vil ramme eurozonens økonomi. Samtidig står yen forholdsvis stærkt på baggrund af ikke bare den europæiske usikkerhed, men også på grund af den internationale finansielle uro, der har præget aktiemarkederne den seneste uge. Det har sendt den globale risiko-lyst til tælling, og dermed øget efterspørgslen efter sikker havn i form af japanske yen.



Euro koster mandag morgen 1,1550 dollar mod 1,1560 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 112,10 yen mod 112,15 yen fredag eftermiddag.



