Aktier: Comeback for nye markeder i Asien efter torsdagens storudsalg

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,3 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng +1,2 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 +0,7 Taiwan Taiex +1,8 Sydkoreas Kospi +1,4 Indiens BSE Sensex +1,5 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet fredag, hvor de japanske markeder fortsat er underdrejede, mens de mindre nye markeder står til er flot comeback oven på torsdagens store nedtur."Det er et budskab om fornuft, der vender tilbage til markederne. Men vi er ikke kommet nærmere til et betydeligt opsving," vurderer analytiker Stephen Innes fra Oanda i Singapore i en kommentar ifølge AP.Blandt andet en stærk kinesisk import- og eksportvækst i september peger i retning af, at frygten for en opbremsning i den globale vækst måske ikke er helt på sin plads.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan stiger 0,3 pct.I Tokyo bliver aktierne fortsat presset af en stærk yen. Nikkei-indekset dykker 0,3 pct., mens det bredere Topix-indeks falder 0,2 pct.De kinesiske markeder er blandede. Shanghai Composite falder 0,1 pct., mens CSI 300-indekset øger 0,7 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks stiger 1,2 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 1,8 pct., og Kospi-indekset i Seoul øger 1,4 pct., mens Singapores Strait Times-indeks stiger 0,2 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen af med en gevinst på 0,1 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,8-1,0 pct.Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS