Valuta: Euro-begejstring og dollar-svækkelse er overordnet tema

De internationale valutamarkeder skubber dollar i baggrunden fredag morgen, hvor den amerikanske valuta handler tæt på det laveste niveau i næsten to uger mod en kurv af de øvrige store valutaer.



Faldende amerikanske renter og yderligere aktiekurstab på Wall Street torsdag ligger bag udviklingen, der trods en vending i såvel futures-markedet som i T-bond-markedet siden amerikansk lukketid, stadig vægter på stemningen.



De seneste dages massive kursfald på de globale aktiemarkeder har fået en del investorer til at trække følehornene til sig, og torsdagens svagere end forventede stigning i de amerikanske forbrugerpriser undergraver dollar, idet markedsdeltagerne reducerer sandsynligheden for et øget tempo i de amerikanske renteforhøjelser.



Den tiårige amerikanske benchmark-T-bond giver en rente på 3,17 pct. på markedet i Tokyo fredag efter at have ramt en syvårig top på 3,261 pct. tirsdag.



Pengestrømmene flyder mod Europa



Kapitalstrømmene flyder især mod den fælleseuropæiske valuta, der har brudt 1,16 dollar som følge af en positiv tone i referatet fra det seneste møde i Den Europæiske Centralbanks (ECB's) Styrelsesråd.



Heri fremgår det, at ECB er på vej til at normalisere den ultralette pengepolitik i år, trods bekymringer for at væksten i Europa bremser op.



"Vi har hørt en del kommentarer fra euroområdets topfolk for nylig om stigende inflation -- inklusive fra ECB-topchef Draghi. Og budskabet er konsekvent, at pristrykket vokser," siger valutachef Kathy Lien fra BK Asset Management til Reuters.



Det er blandt andet højere oliepriser, der lægger pres på prisstigningerne, mens den forholdsvis svage euro automatisk øger inflationen.



Euro står fredag morgen i 1,1605 dollar mod 1,1570 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 112,30 yen mod 112,15 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,50 yen på en euro fredag morgen mod 129,70 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS