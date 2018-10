Valuta: Dollar presses af kraftige aktiedyk og voldsom finansiel uro

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den amerikanske dollar er på retur torsdag morgen, hvor kraftige kursfald i aktiemarkederne og store rentedyk i de amerikanske T-bondrenter vidner om en voldsom opblussen af risikoaversionen på de globale finansielle markeder.



De amerikanske aktier faldt i omegnen af 4 pct. onsdag, og torsdag morgen fortsætter faldene i futuresmarkedet.



Samtidig styrtdykker de asiatiske aktiemarkeder, hvor enkelte markeder ramler mere end 6 pct., mens de mindste kursfald ligger i størrelsesordenen 2,5 pct.



Det giver søgning efter sikkerhed i form af diverse sikre obligationer samt den altid valutariske eksponent for sikkerhed - japanske yen - der samtidig bliver styrket af japansk hjemtagning af likvider, som traditionelt sætter ind, når bølgegangen i de globale finansmarkeder bliver pisket op af usikre investorer.



Advarsler fra IMF over afmatning i den globale vækst og af den finansielle stabilitet sætter sine spor i kølvandet af den amerikanske præsident Donald Trumps korstog mod Kina-handel, mens de sideløbende udstrakte og gentagne aktiekursstigninger - trods de mange allerede gennemførte og de varslede renteforhøjelser fra Federal Reserve - har spændt aktiefeberen til bristepunktet.



Fra den amerikanske regerings side raser de vanlige trusler og beske verbale kommentarer. Onsdag lød det fra Donald Trump, at Federal Reserve må være blevet vanvittig med henvisning til centralbankens løbende renteforhøjelser, der ikke mindst skal ses som ikke bare en normalisering af mange års ekstremt løse pengepolitisk, men også som et forsøg på at lægge låg på en økonomi, der står til at overophede efter kraftige ufinansierede finanspolitiske lettelser i Trumps regeringstid.



Trumps udfald er torsdag blevet mødt med en kommentar fra den mangeårige topchef i Den Internationale Valutafond, Christine Lagarde, om, at hun på ingen måde vil sætte lighedstegn mellem Fed-topchef Jerome Powell og "vanvittig".



I stedet betegner hun de amerikanske renteforhøjelser som uundgåelige.



"Det er klart en nødvendig udvikling for en økonomi, der viser stærkt forbedret vækst, stigende inflation og ekstremt lav arbejdsløshed," siger Christine Lagarde på IMF's årsmøde, der finder sted på Bali.



Det får dog ikke Donald Trump til at bakke ud af sin udtalelse - tværtimod. I et sent tv-interview i USA siger Trump, at centralbanken er blevet skør.



Euro koster torsdag morgen 1,1560 dollar mod 1,1530 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster 112,10 yen mod 112,70 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,60 yen på en euro torsdag morgen mod 129,95 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS