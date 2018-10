Aktier: Storudsalg og kraftige kursfald i hele Fjernøsten

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -4,3 Topix -3,7 Hongkongs Hang Seng -3,8 China Shanghai Composite -4,3 China CSI 300 -4,0 Taiwan Taiex -6,0 Sydkoreas Kospi -3,5 Indiens BSE Sensex -2,4 Singapores STI -2,6 Sydney ASX 200 -2,5

De asiatiske aktiemarkeder ligger med kraftige kursfald i samtlige markeder torsdag, hvor investorerne skyr aktierne til fordel for obligationer og andre mere sikre aktiver.De asiatiske aktiefald kommer, i kølvandet af en værdiforvitring onsdag på Wall Street, der var i en størrelsesorden, som truer erhvervslivets tillid og dermed investeringer over hele kloden.Samtidig afventes de amerikanske inflationsdata senere torsdag, hvor en højere end ventet prisstigning kan give anledning til spekulation om mere aggressive renteforhøjelser fra Federal Reserve."Aktiemarkederne er låst fast i en kraftigt udsalgsbølge, på bekymring om hvor langt renterne vil stige, advarsler fra IMF om finansiel stabilitetsrisiko og fortsat handelsspænding, der driver usikkerheden op," vurderer analytikere hos ANZ ifølge Reuters.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan falder op mod 3,0 pct.I Tokyo bliver aktierne yderligere presset af en styrkelse af yen, der er efterspurgt som sikker havn.Nikkei-indekset dykker 4,3 pct., mens det brede Topix-indeks ligger med et minus på 3,7 pct.De kinesiske markeder er lige så negative. Shanghai Composite falder 4,3 pct., mens CSI 300-indekset dropper 4,0 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 3,8 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på hele 6,0 pct., og Kospi-indekset i Seoul falder 3,5 pct., mens Singapores Strait Times-indeks dropper 2,62 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen af med et tab på 2,5 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på 0,8-0,9 pct.Indeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS