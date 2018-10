Råvarer: Oliepris holder niveauet understøttet af orkanen Michael

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne ligger noget nær uændret onsdag morgen i forhold til niveauet ved dansk børslukketid tirsdag.



Forskellige forhold trækker lidt i hver sin retning. På den ene side tager markedet bestik af udsigterne for væksten i verdensøkonomien, og her var IMF tirsdag ude at nedjustere sit estimat for den globale vækst for både 2018 og 2019.



Væksten ventes begge år nu på blot 3,7 pct., mens estimatet før var 3,9 pct.



Modsat er der forhold på udbudssiden, hvor orkanen Michael i Den Mexicanske Golf har givet forstyrrelser, hvilket er understøttende for oliepriserne. Ifølge Reuters var næsten 40 pct. af produktionen i området tirsdag blevet lukket ned som følge af evakuering af platforme og midlertidige nedlukninger.



I alt har olieproducenter evakueret personale fra 75 olieplatforme, mens Michael har bevæget sig over Den Mexicanske Golf og onsdag ventes at ramme land i Florida.



USA's nationale stormcenter (NHC) forventer, at orkanen vil tiltage i styrke de kommende timer og udvikle sig til en kategori fire-orkan, inden den går i land. Orkanen bliver kraftigere time for time, da den bliver opvarmet af det varme havvand i Den Mexicanske Golf.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 84,81 dollar mod 84,67 dollar tirsdag eftermiddag. I midten af sidste uge var prisen dog helt oppe at runde 86,50 dollar, hvilket var det højeste niveau siden 2014.



Den amerikanske WTI-olie handles onsdag morgen endvidere i 74,65 dollar mod 74,86 dollar tirsdag eftermiddag.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1189,83 dollar mod 1189,77 dollar tirsdag eftermiddag



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6283 dollar, hvilket er 0,1 pct. lavere end tirsdag.



/ritzau/FINANS