Aktier: Asiatiske aktier træder vande trods stærkt nøgletal fra Japan

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,4 Taiwan Taiex lukket Sydkoreas Kospi -1,0 Indiens BSE Sensex +0,6 Singapores STI -0,8 Sydney ASX 200 +0,2

Små udsving præger de asiatiske aktiemarkeder onsdag morgen, hvor investorerne ellers har fået godt nyt fra Japan.De japanske maskinordrer steg med 6,8 pct. i august, hvilket kom helt bag på økonomerne, der havde ventet et fald på 3,8 pct.Alligevel træder det japanske aktiemarked vande onsdag morgen efter en periode præget af fald i de globale aktiemarkeder blandt andet udløst af stigende renter i USA og den eskalerende handelstvist mellem USA og Kina."Usikkerheden hersker stadig i de finansielle markeder rundt omkring i verden. Mange investorer holder sig på sidelinjen, indtil der kommer mere klarhed om udviklingen i det amerikanske obligationsmarked og det kinesiske marked," siger Yasuo Sakuma, investeringschef i Libra Investments, til Reuters.I Tokyo stiger Nikkei-indekset 0,2 pct., mens det brede Topix-indeks ligger 0,1 pct. højere.De kinesiske markeder på fastlandet falder en smule. Shanghai Composite ligger 0,2 pct. lavere, og CSI 300-indekset taber 0,4 pct.I Hongkong vinder Hang Seng-indekset 0,4 pct., Sydkoreas Kospi-indeks dropper 1 pct., og Singapores Strait Times-indeks falder 0,8 pct.Det relativt store fald i Sydkorea skyldes ifølge Bloomberg fald i en række selskaber, der vil nyde godt af en genforening mellem Nord- og Sydkorea. Ifølge nyhedsbureauet hersker der skuffelse over, at USA's præsident, Donald Trump, først regner med, at et topmøde mellem USA og Nordkorea kan blive til noget efter det amerikanske midtvejsvalg i november.Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med en gevinst på 0,2 pct.Futures på de tre amerikanske indeks, Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq, ligger 0,1 pct. lavere.Indeksværdi klokken 06.25./ritzau/FINANS