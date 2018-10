Valuta: Dollar svækkes i takt med faldende obligationsrenter i USA

Relateret indhold Artikler

Efter de seneste dages styrkelse af den amerikanske dollar er stemningen nu vendt onsdag morgen, hvor den amerikanske valuta svækkes fra et syvugers højdepunkt.



Det sker, i takt med at handlerne tirsdag tog en pause med at sælge ud af de amerikanske statsobligationer efter fridagen mandag på grund af Columbus Day.



Det sikrede højere renter på obligationsmarkedet tirsdag, hvor renten på den tiårige amerikanske T-bond landede i 3,20 pct., hvilket var godt 3 basispoint lavere end fredag, hvor renten ved markedslukning sluttede på 3,23 pct.



I løbet af sidste uge steg renten på statspapiret fra et niveau på 3,06 pct., og det var medvirkende til at sende dollar op på valutamarkedet over for en bred kam af valutaer.



"De stigende amerikanske obligationsrenter har tydeligvis støttet dollar. På kort sigt vil dollar muligvis blive solgt, men jeg tror ikke, at det vil holde længe. Dollaren vil blive styrket igen," siger Yukio Ishizuki, der er seniorvalutastrateg hos Daiwa Securities i Tokyo, til nyhedsbureauet Reuters.



Tirsdag var fortsatte bekymringer i forhold til økonomien i Italien med til at svække den fælleseuropæiske valuta, euro, til det laveste niveau i flere uger.



Ifølge Reuters får euro lidt oprejsning onsdag morgen, efter at finansmediet Dow Jones kan berette, at en aftale med vilkårene i Storbritanniens farvel til EU ventes at blive indgået allerede mandag i næste uge.



Euro koster onsdag morgen 1,1513 dollar mod 1,1467 dollar tirsdag eftermiddag, og dollar koster 113,05 yen mod 113,16 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS