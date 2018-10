Valuta: Stigende renter og italiensk uro gør investorerne lidt nervøse

Den amerikanske dollar fastholder de seneste dages svækkelse over for japanske yen tirsdag morgen, hvor investorerne holder øje med den politiske udvikling i både USA, Kina og Europa.



Stigende renter på amerikanske statsobligationer, handelskonflikten mellem Kina og USA samt politiske spændinger mellem Italien og EU er med til at gøre investorerne en smule nervøse, skriver nyhedsbureauet Reuters.



"Stigningen i renten på den amerikanske statsobligation medfører en korrektion af de amerikanske aktiemarkeder, hvilket er en typisk risikoaversion og fører til en stærkere yen," siger Masafumi Yamamoto, der er chefvalutastrateg hos Mizuho Securities i Tokyo, til nyhedsbureauet og tilføjer, at en aktiekorrektion i USA bør være kortvarig.



Renten på den tiårige amerikanske T-bond lå ved børslukketid i USA fredag i 3,23 pct., hvilket var godt 4 basispoint højere end torsdag, og i løbet af ugen steg renten på papiret fra niveauet 3,06 pct.



Obligationsmarkedet var mandag lukket på grund af fejringen af Columbus Day, men tirsdag morgen er der igen gang i handlen med de amerikanske statspapirer på markedet i Tokyo. Her stiger renten på den tiårige amerikanske T-bond med 1 basispoint til 3,24 pct.



Den politiske usikkerhed i Italien er også fortsat stor, og spændingerne og usikkerheden har de seneste uger været med til at lægge et nedadgående pres på euro.



Igen i denne uge er investorerne nervøse for landets budgetunderskud og gældsbyrde. EU-Kommissionen har tidligere advaret om, at landets budgetunderskud overtræder tidligere forpligtelser, hvilket har givet anledning til ændringer i Italiens udgiftsplaner.



Ifølge Reuters kaldte den italienske vicepremierminister, Matteo Salvini, desuden EU-Kommissionens formand, Jean Claude-Juncker, og EU-kommissær for økonomi Pierre Moscovici for "fjender af Europa", da han deltog i et pressemøde mandag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1496 dollar mod 1,1475 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 113,06 yen mod 113,09 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS