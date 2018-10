Råvarer: Højere oliepris som tegn på lavere iransk eksport

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne stiger tirsdag morgen, efter at der er kommet flere beviser på, at eksporten af olie fra Iran er faldende forud for genindførelsen af amerikanske sanktioner mod landet. Samtidig huserer orkaner i Den Mexicanske Golf, hvilket forstyrrer produktionen i en del af det område, skriver Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 84,35 dollar mod 83,45 dollar mandag eftermiddag. I midten af sidste uge var prisen dog helt oppe at runde 86,50 dollar, hvilket var det højeste niveau siden 2014.



Den amerikanske WTI-olie handles tirsdag morgen samtidig i 74,66 dollar mod 73,87 dollar mandag eftermiddag.



Irans eksport af råolie faldt yderligere i den første uge af oktober, skriver Reuters med henvisning til tankskibsdata og en industrikilde. Det skyldes, at købere søger alternativer forud for starten af de amerikanske sanktioner 4. november. Det skaber pres for andre Opec-producerende lande for at dække hullet.



Olieselskaber med aktiviteter i Den Mexicanske Golf har nedlukket 19 pct. af deres olieproduktion i området som følge af orkanen Michaels huseren. Hvis de nuværende estimater viser sig korrekte, så vil orkanen imidlertid ramme forbi større olieproducerende aktiver i område, men en ændret kurs kan øge påvirkningen, siger en analytiker til Reuters.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1191,32 dollar mod 1186,45 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6228 dollar mod 6196,50 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS