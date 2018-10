Aktier: IMF's nedjusterede vækstskøn tager pusten fra Asiens aktier

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,2 Topix -1,6 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite +0,5 China CSI 300 +0,3 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi -0,6 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 -1,1

De asiatiske aktiemarkeder stikker i flere retninger tirsdag morgen, hvor der dog mest af alt hersker en negativ stemning, efter at Den Internationale Valutafond, IMF, har nedjusteret sit globale vækstskøn.IMF venter nu en global økonomisk vækst på 3,7 pct. i år. Det er uændret i forhold til sidste år, men lavere end den seneste prognose på 3,9 pct. fra juli.Herudover er markedet ifølge Reuters påvirket af, at Kina i weekenden tillod en svækkelse af landets valuta yuan. Den kinesiske centralbank har fastsat den officielle kurs til 6,9019 dollar og derved brudt en psykologisk barriere på 6,90 dollar, skriver Reuters. På spotmarkedet har investorer sendt yuan endnu lavere til 6,9320 dollar.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan falder 0,2 pct.De kinesiske markeder på fastlandet gør et lille comeback efter tunge fald mandag. Shanghai Composite stiger 0,5 pct. efter et fald på 3,7 pct. mandag. CSI 300-indekset stiger 0,3 pct., men faldt også 4,3 pct. mandag, hvor der var udtalte på de fleste børser verden over.I Tokyo falder Nikkei-indekset 1,2 pct. efter en forlænget weekend og fridag under mandagens globale nedtur på markederne.I Hongkong genvinder Hang Seng-indekset 0,4 pct., og Taiwans Taiex-indeks stiger 0,2 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks dropper 0,6 pct., og Singapores Strait Times-indeks falder 0,4 pct.Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et tab på 1 pct.Futures på de tre amerikanske indeks, Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq, ligger 0,1 pct. lavere.Indeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS