Valuta: Stærk dollar i likviditetstyndt asiatisk marked

Relateret indhold Artikler

Dollar styrkes en anelse mandag morgen, mens den kinesiske centralbank følger op på en lettelse i pengepolitikken ved at lade yuan svækkes.



Bevægelserne i markedet er begrænsede grundet lav likviditet, idet de japanske markedsdeltagere holder fri. Dermed er de amerikanske renter sat på pause, da T-bond-markedet i Tokyo er lukket.



Den kinesiske centralbank, People's Bank of China, lettede søndag pengepolitikken for fjerde gang i år ved at reducere reservekravene til bankerne og derigennem frigøre 109 mia. dollar for at modvirke den økonomiske opbremsning i landet og få de kommercielle banker til at øge deres udlån.



Mandag følger banken op med at fastsætte yuan-kursen til 6,8957 per dollar, hvilket er den laveste notering siden maj sidste år og blot en anelse under det psykologiske 6,9000-niveau.



"Kinas seneste reservekravsreduktion er endnu et skridt i et forsøg på at støtte den indenlandske økonomi midt i de eskalerende handelsspændinger. Selv om reduktionen kan hjælpe de kinesiske statspapirrenter til at holde det lave niveau trods højere amerikanske renter, lægger det et opadgående pres på dollar mod yuan," siger strategen Frances Cheung fra Westpac til Reuters.



Svækkelse af yuan undergraver andre nye markeders valutaer, der tvinges til at svækkes for at fastholde eksportens konkurrencedygtighed.



Der går 6,9035 offshore yuan på en dollar mandag morgen mod 6,8975 yuan fredag. Onshore yuan er lidt svagere, og der går 6,8985 yuan per dollar mod 6,8675 yuan fredag.



Italien og Brexit



For euro og pund sterlings vedkommende er det fortsat den italienske budgetpolitik og brexit-forhandlingerne, der tiltrækker sig opmærksomhed.



EU-Kommissionen har advaret om, at det italienske budgetunderskud overtræder tidligere forpligtelser, hvilket har givet anledning til ændringer i Roms udgiftsplaner, mens EU's brexit-forhandlere vurderer, at en aftale med Storbritannien er "meget tæt på" ifølge kilder, da et kompromis om den fremtidige irske grænse er ved at vise sig.



Pund sterling koster mandag morgen 1,3115 dollar mod 1,3075 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1515 dollar mod 1,1510 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 113,90 yen mod 113,75 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS