Aktier: Massive kursfald i Asien efter afslutning af kinesisk ferieuge

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng -0,8 China Shanghai Composite -3,0 China CSI 300 -3,6 Taiwan Taiex -0,8 Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI -0,6 Sydney ASX 200 -1,2

De asiatiske aktiemarkeder fortsætter de seneste dages kursfald, og især de kinesiske aktier på fastlandet dykker kraftigt, da investorerne følger op på en hel uges internationale kursfald, hvilket sender fastlandsbørserne i spin på en dag, hvor de japanske investorer er fraværende grundet helligdag.Søndag lettede den kinesiske centralbank, People's Bank of China (PBoC), pengepolitikken ved at reducere reservekravene til bankerne og derigennem frigøre 109 mia. dollar for at modvirke den økonomiske opbremsning i landet og få de kommercielle banker til at øge deres udlån."Vi forventer, at PBoC vil fortsætte med at lette pengepolitikken for at holde likviditeten rigelig og løsne kreditkontrollen for at gøre kapitalen mere tilgængelig for den bredere økonomi. Desuden er der stadig plads til yderligere reservekravsreduktioner, når det er nødvendigt,"m vurderer analytikere fra BofA Merrill Lynch i et notat ifølge Reuters.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan falder 0,8 pct.De kinesiske markeder på fastlandet er tilbage efter en uges helligdagsfejring. Shanghai Composite dykker 3,0 pct., mens CSI 300-indekset dropper hele 3,6 pct.I Hongkong viger Hang Seng-indekset 0,8 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald under 0,1 pct.Indeksværdi klokken 05.50./ritzau/FINANS