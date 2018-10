Aktier: Kursfald i Asien fortsætter

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,4 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng -0,4 China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex -2,0 Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex -0,5 Singapores STI -0,9 Sydney ASX 200 +0,2

Opdateret 6.46De asiatiske aktiemarkeder fortsætter de seneste dages kursfald med varierende styrke fredag, hvor bekymringer over høje amerikanske renter på baggrund af øget inflation og risikoen for at antallet af rentestigninger vil overstige økonomernes forventninger, fortsat sætter dagsordenen."Denne uges Fed-kommentarer maler et yderst rosenrødt billede af den amerikanske økonomi og giver udsigt til højere inflation, samt at Fed reagerer med endnu hurtigere og højere renteforhøjelser. Historisk set har hurtigere end forventede Fed-renteforhøjelser givet en betydelig negativ reaktion på aktiemarkederne," siger handelschef Stephen Innes fra Oanda i Singapore til AFP.MSCIs bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan falder 0,3 pct.I Japan ligger Nikkei-indekset med et fald på 0,4 pct., mens det brede Topix-indeks dykker 0,1 pct.De kinesiske markeder på fastlandet er fortsat lukkede, mens Hongkong er i fuld sving. Hang Seng-indekset følger udvikingen i de globale aktier med et fald på 0,4 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 2,0 pct., Sydkoreas Kospi-indeks dropper 0,4 pct., og Singapores Strait Times-indeks falder 0,9 pct.Sydneys ASX-indeks står til gengæld til at slutte dagen med en gevinst på 0,2 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på godt 0,1 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Høje renter holder dollar på toppen Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS