Valuta: Høje renter holder dollar på toppen

De internationale valutamarkeder fortsætter med at støtte op om dollar, mens investorerne vurderer virkningen af de seneste to dages globale obligationsudsalg, der har løftet de amerikanske T-bond til det højeste niveau i syv år.



Ugen har budt på lettere aggressive kommentarer fra diverse medlemmer af den amerikanske centralbanks pengepolitiske komite - Federal Open Market Committee. Foruden stærke økonomiske data fra blandt andet forløberen for fredagens vigtige arbejdsmarkedsrapport, hvilket tilsammen har sendt renterne på himmelflugt.



Det er gået ud over de øvrige store valutaer som euro, pund og især yen, der alle er blevet presset i baggrunden.



Yen er til dels blevet hjulpet af en Reuters-rapport om, at Bank of Japan vil tolerere yderligere stigninger i lange renter, så længe stigningen ikke skubber den tiårige rente langt over målet på nul pct.



"Dollarstyrken mod yen bliver tydelig, hvis USA's beskæftigelsesrapport viser sig at være stærk. Jeg tror, det vil sætte dollar/yen på kurs mod at teste 115 yen-niveauet i løbet af denne måned," siger senior-valutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Og mens yen får lidt hjælp fra Bank of Japans side, kæmper såvel euro som pund med hver deres problemer.



For euros vedkommende er det de italienske budgetproblemer, der trækker ned i valutaværdien, mens det for punds vedkommende er Storbritanniens exit fra EU, der i stigende grad ser ud til at ende med totalt kaos.



Euro står fredag morgen i 1,1505 dollar mod 1,1520 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 113,90 yen mod 113,70 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,50 yen på en euro fredag morgen mod 129,70 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS