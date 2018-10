Aktier: Opbremsning giver massive kursfald på asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,5 Topix -0,0 Hongkongs Hang Seng -1,7 China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex -1,3 Sydkoreas Kospi -1,5 Indiens BSE Sensex -1,4 Singapores STI -1,0 Sydney ASX 200 +0,6

Opdateret 6.54De asiatiske aktiemarkeder ligger med kursfald af varierende størrelse onsdag, hvor investorerne frygter markante stigninger i de amerikanske renter vil ramme hele den globale økonomi, mens den udmarvende handelskrig er begyndt at få den økonomiske vækstkurve til at vride sig i forkert retning."Det er en simpel dynamik, der nu spiller ind i den globale økonomi - USA blomstrer, mens det meste af resten af verden bremser op eller stagnerer," siger økonom Kevin Logan fra HSBC ifølge Reuters og fortsætter:"En Federal Reserve, der hæver renten for at forhindre den amerikanske økonomi i at overophedes, begrænser de politiske muligheder i lande, hvor de finansielle forhold strammes og handelsspændingerne intensiveres."MSCI's brede indeks for Asien-Stillehavsaktier uden for Japan dykker 1,1 pct.I Japan begyndte markedet med positivt fortegn grundet en svækket yen, men den overordnede globale trend har siden fået bugt med de opadrettede mundviger.Nikkei-indekset falder 0,5 pct., mens det brede Topix-indeks begrænser tabet til under 0,1 pct.De kinesiske markeder på fastlandet er fortsat lukkede, mens Hongkong er i fuld sving. Hang Seng-indeks følger i de globale fodspor med et fald på 1,7 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 1,3 pct., Sydkoreas Kospi-indeks dropper 1,5 pct., og Singapores Strait Times-indeks falder 1,0 pct.Sydneys ASX-indeks står til gengæld til at slutte dagen med en gevinst på 0,6 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på 0,4-0,6 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar presses op af høje og fortsat stigende renter Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS