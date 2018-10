Råvarer: Høje oliepriser stabiliseres af stigende olielagre

Oliepriserne fastholder det tårnhøje niveau med udsigten til fornyede amerikanske Iran-sanktioner, der træder i kraft den 4. november. Yderligere prispres dæmpes af en høj dollarkurs og stigninger i de amerikanske olielagre.



Priserne på den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie klatrede tidligere på ugen op på et niveau, der sidst blev set for knap fire år siden i november 2014. Det skyldes især et stigende fokus på næste måneds sanktioner mod iransk olieeksport, skriver Reuters.



På trods af det høje niveau bliver priserne dæmpet af en stærk dollarkurs, der gør olieimport dyrere for lande, som bruger lokal valuta. Samtidig er amerikanske råolielagre steget med 907.000 tønder i ugen op til 28. september, viser en opgørelse fra det private American Petroleum Institute (API).



Ifølge den amerikanske storbank Barclays kan USA's råolieproduktion ved udgangen af året nå op på 11,3 mio. tønder om dagen, hvilket betyder, at USA kan udfordre Ruslands førsteplads som verdens største råolieproducent.



I alt er priserne på Brent og WTI-olie steget med omkring 20 og 17 pct. siden midten af august.



Da Irans eksport toppede i 2018, stod landet for omkring 3 pct. af det globale forbrug med en eksport på omkring 3 mio. tønder råolie om dagen.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 84,83 dollar mod 84,75 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 75,22 dollar mod 75,03 dollar tirsdag eftermiddag.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1207,16 dollar mod 1207,33 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6284,50 dollar mod 6253,50 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS