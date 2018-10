Aktier: Blandet udvikling i Asien med overvægt af negative indeks

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,8 Topix -1,0 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex -0,7 Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex -0,7 Singapores STI +0,8 Sydney ASX 200 +0,2

Opdateret 6.46De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet onsdag, hvor investorerne stiller sig tvivlende over for de italienske meldinger om budgetkontrol inden for to år, mens handelskrigen mellem USA og Kina fortsat er en hæmsko for store dele af den fjernøstlige region.I Japan ligger markedet under for gevinsthjemtagning, efter at Nikkei-indekset tirsdag ramte et 27-årigt højdepunkt."De japanske aktier er følsomme over for globale investorer. Cykliske aktier, der er steget de seneste par uger, er tilbøjelige til at blive ramt af gevinsthjemtagning," siger markedsstrateg Yoshinori Shigemi fra JPMorgan Asset Management i Tokyo til Reuters.Nikkei-indekset viger 0,4 pct., mens det brede Topix-indeks ligger med et minus på 0,6 pct.De kinesiske markeder på fastlandet er fortsat lukkede, hvilket også er tilfældet for markedet i Sydkorea.Hongkongs Hang Seng-indeks følger i fodsporene af Tokyo med et fald på 0,4 pct., og Taiwans Taiex-indeks dropper 0,7 pct., mens Singapores Strait Times-indeks stiger 0,8 pct.Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med en gevinst på 0,2 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på omkring 0,1 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Euro styrkes en anelse trods italienske kommentarer Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS