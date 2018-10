Valuta: Euro styrkes en anelse trods italienske kommentarer

Relateret indhold Tilføj søgeagent Europagten

Euro

EU Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer EU

Der er fortsat kun små udsving mellem de store valutaer onsdag morgen, hvor skepsis over for markedsreaktionen på en højtstående italiensk politikers lovprisning af den hedengangne lire, efter kommentarer om at de fleste af landets problemer ville blive løst, hvis Italien vendte tilbage til en national valuta, er tiltagende, og tilliden til euro styrkes.



Dagene med den italienske lire - før den blev opslugt af euro ved overgangen til det ny årtusind - var ingen dans på økonomiske roser for Italien, der igen og igen måtte ty til devalueringer for at holde den efterhånden ekstremt tyndslidte tillid til, hvad der trods alt er Europas fjerdestørste økonomi, i hævd.



Reaktionen fra de finansielle markeder var tirsdag den forventede svækkelse af euro, mens der samtidig blev lagt pres på renterne i Nordeuropa simultant med stigende renter i Sydeuropa.



Den italienske parlamentariker bag udtalelsen, Claudio Borghi, trak senere kommentaren tilbage, mens premierminister Giuseppe Conte pointerede, at euro er "endegyldig".



Italiensk budgetoverskridelse



Baggrunden for markedsreaktionen skal ses i lyset af den i forvejen stærkt gældstyngede italienske budgetsituation, hvor populistiske politikerne har vedtaget en overskridelse af EU's budgetregler ved at lade underskuddet løbe op i mere end de 2 pct., som er et krav for deltagelse i eurozonen.



Italien og andre af de sydeuropæiske økonomier, der historisk har klaret overforbrug med devalueringer, er afskåret fra at bruge denne tekniske finte, efter at den fælles valuta blev indført.



Det har medført spændinger mellem de opsparingsvante tyskere og de traditionelt overforbrugende lande som Spanien, Portugal, Grækenland og ikke mindst Italien, hvis økonomiske størrelse gør landet til en aldeles anderledes trussel, hvis det skulle komme til en økonomisk nedsmeltning.



Især bland tyske politikere har kritikken været harsk, men selv Tyskland har til tider haft et flosset forhold til europagtens krav om budgetkontrol, og også Frankrig har mere end flirtet med underskud på over 2 pct. af BNP.



Euro koster onsdag morgen 1,1580 dollar mod 1,1565 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 113,80 yen mod 113,65 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 131,80 yen på en euro onsdag morgen mod 131,45 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS