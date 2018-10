Aktier: Generelle kursfald uden for Japan - Tokyo fortsætter op

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,4 Hongkongs Hang Seng -1,6 China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex -1,1 Sydkoreas Kospi -0,7 Indiens BSE Sensex Lukket Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 -0,7

Opdateret 6:49De asiatiske aktiemarkeder uden for Japan ligger med kursfald tirsdag, hvor den positive stemning på baggrund af den nordamerikanske frihandelsaftale er aftaget, mens advarsler om afmatning i den globale økonomi begrænser risikovurderingen."Efter at nyhederne om, at USA og Canada havde indgået ny Nafta-handelsaftale løftede S&P 500 natten over, har der samlet sig nogle mørke skyer. Tegn på svækkelse i de europæiske og asiatiske fremstillings-PMI giver markederne en lidt mere forsigtig undertone," skriver OCBC Bank i et notat tirsdag moren ifølge Reuters.MSCI's brede indeks for Asien-Stillehavsaktier uden for Japan dykker 1,0 pct.I Japan fortsætter den positive stemning ikke mindst på baggrund af en svækket yen.Nikkei-indekset stiger 0,4 pct., mens det brede Topix-indeks ligger med et plus på 0,6 pct.De kinesiske markeder på fastlandet er fortsat lukkede, men i Hongkong er handlerne tilbage efter mandagens helligdag.Hang Seng-indekset falder 1,6 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Singapores Strait Times-indeks med et fald på 0,2 pct., Taiwans Taiex-indeks dykker 1,1 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks viger 0,7 pct., hvilket også gælder Sydneys ASX-indeks.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på godt 0,1 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Konsolidering efter Nafta-aftalens dollarstyrkelse Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS