Valuta: Konsolidering efter Nafta-aftalens dollarstyrkelse

Der er forholdsvis stabile forhold på valutamarkedet tirsdag morgen, hvor japanske yen fortsat handles tæt på det laveste niveau i mere end ti måneder mod dollar, efter de seneste dages svækkelse på baggrund af en øget risikoappetit, efter at USA og Canada nåede frem til en sidste sekunds-aftale sent søndag nat om en ny frihandelsaftale til erstatning for den nordamerikanske frihandelsaftale, Nafta.



Tirsdag morgen konsolideres den seneste dollar-styrkelse, som er forstærket af højere T-bondrenter og af en vigende euro på grund af de evindelige bekymringer over det italienske budgetunderskud.



"Jeg tror generelt, at yen fungerer som en proxy for risiko. 115 (yen mod dollar, red.) er klart et niveau, som jeg tror, at det vil være svært at bryde gennem," siger valutachef Bart Wakabayashi fra State Street Bank i Tokyo til Reuters.



Inden de 115 yen per dollar kan nås, ligger et stærkt teknisk modstandspunkt på 114,70 yen per dollar, som vil udløse gevinsthjemtagning, og som derfor sandsynligvis kræver adskillige forsøg, inden modstandspunktet kan brydes og bane vejen for en test af 115 yen per dollar.



"Vi ser sandsynligvis 114,70 som et ganske stærkt modstandsniveau, der vil udløse noget tilbagesalg, hvad enten det er gevinsthjemtagning eller forsøg på fastlåse positioner," siger Bart Wakabayashi.



Den styrkede dollar giver anledning til stigninger i de japanske aktier, da de store eksportører får glæde af det højere japanske kursniveau. Tirsdag morgen ligger det japanske Nikkei-indeks i det højeste niveau i 27 år.



"Hvis vi nærmer os 115, er det helt sikkert et niveau, hvor kapitalforvaltere vil revurdere deres nuværende strategier eller vægtning," vurderer State Streets valutachef, der betegner et lukkeniveau i indeværende uge på over 114 som "en vigtig milepæl".



Pund sterling koster tirsdag morgen 1,3035 dollar mod 1,3055 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1570 dollar mod 1,1580 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 113,90 yen mod 113,95 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 132,50 yen på en euro tirsdag morgen mod 132,30 yen mandag eftermiddag, og der går 0,8960 pund på en euro tirsdag morgen mod 0,8955 pund mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS