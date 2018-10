Råvarer: Oliepriserne løftes af sanktioner og stagnerende olierigger

Priserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie stiger, hvilket skyldes de kommende amerikanske sanktioner samt stilstand i udbuddet af amerikanske olierigger. Guld- og kobberpriserne falder.



Prisen på den amerikanske WTI-olie understøttes af et stagnerende antal amerikanske borerigge i drift, hvilket ifølge Reuters peger mod en opbremsning i amerikansk olieproduktion.



Prisen på den europæiske referenceolie, Brent, løftes endnu af de kommende amerikanske sanktioner på den iranske olieeksport, der træder i kraft fra den 4. november, og er nu ifølge Reuters på sit højeste siden november 2014.



Banken ANZ skriver i et notat ifølge Reuters, at "markedet lige nu øjner muligheden for oliepriser på 100 dollar pr. tønde".



De amerikanske sanktioner mod Iran har også sat sit præg på det kinesiske marked, hvor det kinesiske olieselskab Sinopec har udtalt, at selskabet vil halvere sin eksport af iransk olie i oktober.



"Hvis kinesiske raffinaderier vælger at rette sig efter de amerikanske sanktioner i højere grad end først antaget, vil hele markedsbalancen højst sandsynligt strammes yderligere," skriver Edward Bell, der er råvareanalytiker i Emirates NBD bank, i et notat ifølge Reuters.



Den amerikanske præsident, Donald Trump, talte lørdag med den saudiarabiske konge, Salman af Saudi-Arabien, for at diskutere muligheder, hvorpå en tilstrækkelig olieproduktion kan bibeholdes, når sanktionerne mod Iran træder i kraft.



Ifølge chefinvestor hos OANDA, Stephen Innes, vil olieforhandlere blive ved med at presse priserne, indtil Opec kan tilbyde et tilstrækkeligt olieudbud. Chefinvestoren slår samtidig dog tvivl om, hvorvidt Saudi-Arabien - hvis de ellers ønsker at følge Donald Trumps ønsker - overhovedet har tilstrækkelige olielagre.



En tønde Brent koster mandag morgen 83,20 dollar mod 82,69 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 73,56 dollar mod 73,20 dollar fredag eftermiddag.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1188,71 dollar mod 1191,01 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6222,50 dollar mod 6256,50 dollar fredag eftermiddag.



