Aktier: Blandet udvikling i Asien trods positiv risiko-stemning

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng Lukket China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex +0,4 Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 -0,9

Opdateret 6.55De asiatiske aktiemarkeder ligger let blandet mandag morgen, hvor de store japanske eksport-aktier fortsætter det positive ridt, mens Canada og USA er blevet enige om en opdatering af Nafta-frihandelsaftalen, der også inkluderer Mexico."Investorer vil sandsynligvis se den seneste aftale som positivt tegn på, at handelskonflikterne reduceres udenfor Kina-USA-forhandlingerne," siger investeringschef Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo til Reutrs.Nafta er Washingtons næststørste handelsproblemstilling efter Kina.Alligevel falder MSCIs brede indeks for Asien-Stillehavsaktier uden for Japan knap 0,2 pct., da den regionale omsætning er let på grund af nationaldags-lukning i såvel Kina som Hongkong.I Japan fortsætter den positive stemning blandt de store aktier, mens det bredere marked er anderledes tilbageholdende.Nikkei-indekset stiger 0,4 pct., mens det brede Topix-indeks falder 0,1 pctBlandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med en gevinst på 0,4 pct., og Singapores Strait Times-indeks øger 0,3 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks til gengæld falder 0,4 pct. og Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et tab på 0,9 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger omkring 0,6-0,7 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Ny Nafta-aftale giver rygstød til risiko og dermed dollar Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS