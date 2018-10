Valuta: Ny Nafta-aftale giver rygstød til risiko og dermed dollar

Relateret indhold Artikler

Amerikanske dollar kommer bedst ud af weekenden og styrkes yderligere mandag morgen, efter at Canada og USA natten til mandag dansk tid nåede til enighed om rammerne for en opdatering af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (Nafta) kort før deadline.



Den nye aftale ventes at blive underskrevet af de tre landes ledere inden for de næste 60 dage, og dermed kan Nafta fortsætte som en trilateral aftale mellem USA, Canada og Mexico.



USA og Mexico blev i august enige om rammerne for en fornyelse af frihandelsaftalen. Aftalen har siden 1994 været grundlaget for samhandlen mellem de to lande samt Canada.



"Selv Trump ville ikke bryde denne aftale, så der var plads til et kompromis fra amerikanske side," siger valutachef Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



I første omgang styrkes dollar, mens yen bliver solgt ud på baggrund af en markant øget risikolyst, i kølvandet af nye håb om at de mange handelsstridigheder, som USA har lagt kimen til, i sidste ende kan løses i fordragelighed.



Men håbene har hidtil vist sig at visne hurtigt, når det gælder forholdet til Kina.



"Fjernelsen af usikkerheden omkring Nafta-aftalen er en god ting, men det vil ikke vare evigt," forudsiger Masafumi Yamamoto.



Brexit og Italiensk budget svækker Euro



Mens håbene om handelsfred tændes, lurer de italienske budgetproblemer lige rundt om hjørnet sammen med usikkerheden om det britiske farvel til EU.



Fortsatte interne stridigheder i det regerende britiske konservative parti er ikke blevet mindre på det igangværende landsmøde, hvor ledende konservative euro-skeptikere bliver betegnet som "politiske jihadister", der i sidste ende vil sprænge det konservative parti i stumper og stykker, mens partiets uundværlige økonomiske støtter i erhvervslivet understreger, at et brexit uden en aftale under ingen omstændigheder kan accepteres.



Pund sterling koster mandag morgen 1,3030 dollar mod 1,3040 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1595 dollar mod 1,1620 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 113,90 yen mod 113,60 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 0,8900 pund på euro mandag morgen mod 0,8910 pund fredag eftermiddag, og der går 132,05 yen på en euro mandag morgen mod 132,00 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS