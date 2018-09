Råvarer: Udsigt til sanktioner på iransk olie løfter oliepriserne

Relateret indhold Artikler

Priserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie stiger, mens investorerne forsøger at vurdere omfanget af de amerikanske sanktioner på Irans olieeksport.



Guld- og kobberpriserne stiger ligeledes.



USA's sanktioner mod den iranske olieeksport træder i kraft den 4. november, hvor den amerikanske regering opfordrer købere til at stoppe al import af olie fra Iran.



Det sker ifølge Reuters i et forsøg på at få den iranske regering til at indgå i forhandlinger om en ny atomaftale og for at begrænse landets indflydelse i Mellemøsten.



"Markedet har fokuseret på at udveksle overskrifter om Iran-sanktionerne hele ugen. Men holdningerne til, hvor meget Opec og Rusland kan veje op for tabene, varierer," siger Chen Kai, der er råvarespecialist i Shenda Futures, til Reuters.



Det forventes ifølge Reuters, at Saudi-Arabien i det stille vil øge olieproduktionen over de næste måneder for at veje op for den faldende iranske produktion - dog med den forventning, at den saudiarabiske produktion nedjusteres næste år for at udligne olieproduktionen på verdensplan og for at kompensere for den stigende amerikanske produktion.



Ifølge kilder, der er bekendte med Opecs fremtidsplaner, har Saudi-Arabien og andre olieproducerende lande overvejet muligheden for at hæve olieproduktionen med 500.000 tønder olie om dagen fordelt mellem Opec-medlemmer og allierede.



Det vurderes af ANZ, at den øgede olieproduktion ikke vil veje op for Irans produktion på 1,5 mio. tønder olie om dagen.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 81,73 dollar mod 81,43 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 72,28 dollar mod 71,81 dollar torsdag eftermiddag.



Fredag morgen koster en troy ounce guld 1184,99 dollar mod 1183,17 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6214,50 dollar mod 6168,50 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS