Aktier: Solide stigninger i Japan og Kina

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,6 Topix +1,4 Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite +0,9 China CSI 300 +1,1 Taiwan Taiex -0,4 Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,7 Sydney ASX 200 +0,4

De asiatiske aktiemarkeder ligger solidt i svinget fredag morgen, hvor de japanske aktier er tæt på det højeste niveau i 27 år.Risiko-aversionen er væk på baggrund af tillid til den amerikanske økonomi, mens håb om en forbedret indtjening for de japanske virksomheder understøtter den positive stemning.I Japan får markedet yderligere et skub op af udsigten til et japansk ja til en bilateral handelspagt med USA, som synes at kunne beskytte de japanske bilproducenter mod yderligere told for en tid.Nikkei-indekset stiger 1,6 pct., og det brede Topix-indeks øger 1,4 pct.I Kina er investorerne også positive. Shanghai Composite ligger med et plus på 0,9 pct., og CSI 300-indekset stryger til vejrs med 1,1 pct, mens Hongkongs Hang Seng øger 0,6 pct.I enkelte andre markeder som Taiwan og Sydkorea benytter investorerne lejligheden til at tage gevinster hjem.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger omkring 0,1 pct.Indeksværdi klokken 05.40./ritzau/FINANS