Valuta: Dollar i førersædet op til kvartalsafslutningen

Den amerikanske dollar er investorernes favorit fredag morgen oven på gårsdagens stærke data fra den amerikanske økonomi, der støtter Federal Reserves signaler om en stabil kurs for renteforhøjelser i løbet af det næste års tid.



USA's bruttonationalprodukt - BNP - voksede 4,2 pct. i andet kvartal, hvilket er den hurtigste stigningstakt i næsten fire år. Samtidig viste salget af varige forbrugsgoder en stigning på 4,5 pct. i august, hvilket ligeledes indikerer stærk fremgang i den amerikanske økonomi.



"Den bredere opgang for dollar bliver også blevet hjulpet af sæsonmæssige faktorer, da det falder sammen med, at amerikanske investorer trækker kapital hjem ved kvartalsafslutningen," siger valutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Handelsforhandlinger undervejs



USA's præsident, Donald Trump, og den japanske premierminister, Shinzo Abe, aftalte onsdag at starte handelsforhandlinger i et arrangement, der for en tid beskytter de japanske bilproducenter mod yderligere told-takster - takster der betragtes som en stor trussel mod den eksportafhængige økonomi.



"Topmødet mellem USA og Japan får dollar til at vinde terræn især mod yen. Dertil kommer renteforskelle mellem de to lande, der fortsætter med at udvides," siger Yukio Ishizuki.



Euro rammes af italiensk overforbrug



Den fælleseuropæiske valuta bliver ramt af bekymringer omkring en italiensk budgetaftale, der sender underskuddet i støvlelandet over eurozonens ramme. Budgetunderskud ventes at lande på 2,4 pct. af bruttonationalproduktet i de næste tre år mod grænsen på 2 pct., der er vedtaget i Bruxelles.



Euro står fredag morgen i 1,1645 dollar mod 1,1670 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 113,55 yen mod 113,30 yen torsdag eftermiddag.



Pund sterling koster fredag morgen 1,3080 dollar mod 1,3110 dollar torsdag eftermiddag.



Dermed går der 0,8905 pund på en euro fredag morgen mod 0,8900 pund torsdag eftermiddag, og der går 132,25 yen på en euro fredag morgen mod 132,20 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS