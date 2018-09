Aktier: Blandede markeder i Asien efter Wall Streets kursfald

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,7 Topix -0,9 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,4 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,5 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet torsdag morgen. Kursfald på Wall Street, efter at den amerikanske centralbank fastholdt den fremtidige rentebane frem for at fremrykke renteforhøjelserne, får investorerne til at tage gevinster hjem i flere markeder.I Japan falder Nikkei-indekset 0,7 pct., og det brede Topix-indeks dykker 0,9 pct.I Kina er investorerne knap så negative. Nyheden om, at FTSE - som den anden udgiver af globale aktieindeks - føjer fastlands-yuan-denominerede A-aktier til sit benchmark-indeks, vurderes at ville medføre en kapital-tilstrømning på mindst 14,6 mia. dollar til markedet.Det lægger en bund under markedet i Shanghai, hvor Shanghai Composite dog alligevel ligger med et minus på 0,4 pct., hvilket også gælder CSI 300-indekset.Også Hongkongs Hang Seng falder 0,4 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger omkring 0,1 pct.Indeksværdi klokken 05.50./ritzau/FINANS