Valuta: Markedet er faldet til ro efter Fed-katalyseret rutsjebanetur

Efter en kortvarig tur i rutsjebanen faldt markledet til ro, og den amerikanske dollar faldt tilbage til udgangspunktet onsdag aften.



En styrkelse af dollar, der opstod i kølvandet af den amerikanske centralbanks renteforhøjelse, blev kortvarig, da markedsdeltagerne indså, at årets tredje renteforhøjelse var helt og fuldt som forventet, samt at Federal Reserve ikke lagde an til større stramninger af pengepolitikken end allerede annonceret.



Dermed indikerer centralbanken stadig endnu en renteforhøjelse i år - formodentlig i december - samt tre forhøjelser til næste år og en enkelt forhøjelse i 2020, hvis tingene udvikler sig, som det ser ud til lige for øjeblikket.



Federal Reserve-chef Jerome Powell sagde, at pengepolitikken stadig er imødekommende trods de efterhånden mange renteforhøjelser siden slutningen af 2015 fra et niveau tæt på nul.



Centralbankens kommentarer fik den toneangivende amerikanske T-bondrente til at falde, efter at have nået det højeste niveau i lange tider på 3,11 pct. på spekulationer om, at Federal Reserve ville antyde en hurtigere monetær stramning.



"Fed-mødet gav ikke nogen indikation af valutaretningen, hvilket skyldes, at Federal Reserves økonomiske synspunkter og udsigter til renteforhøjelser frem til og med 2020 var stort set som forventet," siger seniorvalutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Tilbage står handelsstriden mellem især USA og Kina, samt de vigtige forhandlinger om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU efter det britiske farvel til Den Europæiske Union som markedsdeltagernes vigtigste pejlemærker for den umiddelbare valutakursudvikling.



Pund sterling koster torsdag morgen 1,3155 dollar mod 1,3180 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1750 dollar mod 1,1745 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster 112,75 yen mod 113,05 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 131,00 yen på en euro torsdag morgen mod 131,10 yen onsdag eftermiddag og 0,8885 pund på en euro torsdag morgen mod 0,8865 pund onsdag eftermiddag.



