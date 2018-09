Aktier: Kinesiske aktier trækker fra resten af fjernøsten

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix -0,6 Hongkongs Hang Seng +1,5 China Shanghai Composite +1,3 China CSI 300 +1,6 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex +0,8 Singapores STI +0,6 Sydney ASX 200 +0,2

De fjernøstlige aktiemarkeder ligger generelt med stigninger onsdag morgen.Massive plusser i de kinesiske markeder forlænger opsvinget og rammer et otte ugers topniveau på baggrund af vigende frygt for effekterne af handelskrigen samt håb om, at Kinas vægt i det globale benchmark vil blive øget.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,4 pct.I Tokyo har investorerne svært ved at finde ud af, hvilket ben de skal stå på.Nikkei-indekset stiger 0,1 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,6 pct.Aktierne på det kinesiske fastland ligger helt i front, efter at den globale indeksudbyder MSCI har annonceret overvejelser om af firdoble vægten af de kinesiske large cap-aktier i de globale benchmarks og også ser på at tilføje kinesiske mid cap-aktier og papirer noteret på Shenzhen's opstartsbørs, ChiNext.Shanghai Composite stiger 1,3 pct., mens CSI 300-indekset øger 1,6 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks ligger med et plus på 1,5 pct.Futures for de tre store amerikanske aktieindeks ligger onsdag morgen med stigninger på 0,2-0,4 pct.Indeksværdi klokken 5.35./ritzau/FINANS