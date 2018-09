Valuta: Tætte intervaller op til pengepolitisk møde i Fed

Der er stilstand, mens handlen foregår i tætte intervaller på valutamarkedet onsdag morgen, hvor investorerne venter på pengepolitiske signaler fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, senere på dagen.



Centralbanken ventes i vid udstrækning at hæve renten for tredje gang i år, og igen vil det sandsynligvis være med 0,25 pct.point, hvilket vil bringe den amerikanske pengepolitik tættere på balance efter mere end et årti med yderst lempelige vilkår.



Investorernes øjne er fortsat rettet mod handelskonflikten mellem Kina og USA, der igen fik barske ord med på vejen af præsident Trump i hans tale til FN tirsdag.



"Handelskonflikten mellem Kina og USA har ikke gjort reelle fremskridt mod direkte forhandlinger. Markedet går som følge deraf ikke aggressivt mod en øget risikolyst," siger senioranalytiker Kumiko Ishikawa fra Sony Financial Holdings i Tokyo til Reuters.



Og mens handelskonflikten mellem Kina og USA til stadighed giver en vis afdæmpning i efterspørgslen efter risikable aktiver, er der positive indikationer for de kommende forhandlinger mellem USA's præsident, Donald Trump, og den japanske premierminister, Shinzo Abe, i New York senere onsdag.



Ifølge avisen The Japan Times er Japan og USA nået til enighed om rammerne om forhandlinger - inklusiv toldforhandlinger - mellem de to lande.



Den japanske økonomiminister, Toshimitsu Motegi, citeres efter et møde med USA's topforhandler Robert Lighthizer for, at Japan og USA har nået frem til en bred forståelse for, hvordan man kan fremme bilateral handel, og at de mere specifikke detaljer vil blive annonceret onsdag.



Trump og Abe forhandlingerne sker i lyset af Trumps utilfredshed med Japans handelsoverskud over for USA på 69 mia. dollar, hvoraf næsten to tredjedele har baggrund i autoeksport.



Euro koster onsdag morgen 1,1765 dollar mod 1,1770 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 112,90 yen mod 112,85 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 132,85 yen på en euro onsdag morgen mod 132,80 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS