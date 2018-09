Råvarer: Olieprisen fastholder sit høje niveau efter weekenden

Relateret indhold Artikler

Olieprisen fastholder tirsdag mandagens tårnhøje niveau efter weekendens møde i Organisationen af Olieeksporterede Lande, Opec.



Til mødet søndag besluttede Opec-landene sammen med Rusland, at de ikke ville skrue op for oliehanerne for at imødegå den faldende produktion i Iran og Venezuela, lyder det ifølge en analyse fra Mathias Rømer Sproegel, der er makroanalytiker i Sydbank.



Ifølge Mathias Rømer Sproegel er der imidlertid grund til bekymringer for de kommende kvartaler, da Iran er blevet pålagt nye sanktioner fra USA, og Venezuela gennemgår hårde tider.



Saudi-Arabien siger, at det kan tilføje 1,5 mio. tønder ekstra om dagen til markedet, som svarer til cirka 1,5 pct. af den globale efterspørgsel. Saudi-Arabiens energiminister Khalid al-Falih sagde dog søndag, at det ikke var nødvendigt endnu.



Uenigheden mellem Saudi-Arabien og Iran, omkring hvorvidt Opec-landene må producere mere olie for at opveje et forsyningsunderskud, blev heller ikke løst til søndagens møde.



Under pres fra den amerikanske regering blev Opec-landede og andre olielande i juni enige om at øge produktionen efter flere måneder med underforsyning fra lande som blandt andet Venezuela. Iran er dog stadig stærk modstander af aftalen.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 81,41 dollar mod 80,65 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 72,24 dollar mod 72,18 dollar mandag eftermiddag.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1298,64 dollar mod 1203,24 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6238 dollar mod 6298,5 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS