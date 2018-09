Aktier: Investorerne i Asien ramt af nye amerikanske takster

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix +0,6 Hongkongs Hang Seng Lukket China Shanghai Composite -0,8 China CSI 300 -1,1 Taiwan Taiex 0,0 Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 0,0

De asiatiske aktiemarkeder uden for Japan har det svært tirsdag efter mandagens helligdag, hvor den nye runde af amerikansk told på kinesiske varer rammer ned i især det kinesiske marked og øger bekymringerne for risiciene for den globale vækst.- Wall Street-fald på baggrund af den seneste opblussen af handelskonflikten er en negativ faktor for aktier. Nogle markeder - som Japans - har positive faktorer at falde tilbage på som den svækkede yen, men den støtte kan blive negligeret, hvis det kinesiske marked bliver ramt ved volatilitet, siger seniorstrateg Masahiro Ichikawa fra Sumitomo Mitsui Asset Management i Tokyo til Reuters.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan falder 0,2 pct.I Japan stiger Nikkei-indekset 0,1 pct., og også det brede Topix-indeks øger 0,6 pct.I Kina er investorerne anderledes negative. Shanghai Composite ligger med et minus på 0,8 pct., og CSI 300-indekset viger 1,1 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks og Sydneys ASX-indeks så godt som uændrede, mens Singapores Strait Times-indeks handles med et plus på 0,4 pct.Hongkongs og Taiwans børser er lukket tirsdag.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på op mod 0,1 pct.Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS