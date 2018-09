Råvarer: Opecs forventninger til fremtiden løfter oliepriserne

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie stiger, efter Opec søndag annoncerede sine forventninger til den fremtidige globale olieproduktion. Guld- og kobberpriserne falder.



Opec, der søndag afholdt møde, forudser en amerikansk forøgelse af olieproduktionen inden for de næste fem år og venter samtidig, at efterspørgslen på Opec-landenes olie vil falde.



"En faldende efterspørgsel på Opec-olie er resultatet af et stærkt udbud af olie, der ikke er fra Opec, i perioden 2017-2013 - i særdeleshed skiferolie," udtalte Opec ved mødet søndag ifølge Reuters.



Den stigende amerikanske produktion skyldes ifølge Reuters USA's sanktioner mod Opec-medlemslande som Venezuela og Iran, der ligeledes har understøttet prisen på den europæiske referenceolie, Brent.



Opec hæver forventningerne til olieproduktionen for lande, der ikke er medlem af Opec, fra 57,5 mio. tønder om dagen til 66,1 mio. tønder - en stigning på 4 mio. tønder om dagen sammenlignet med organisationens rapport fra sidste år.



Det vurderes derudover, at den amerikanske olieproduktion vil stige til 20 mio. tønder olie om dagen i 2023.



Hvis Opecs forventninger holder stik, vil USA ifølge Reuters være selvforsynende, når det kommer til olie. Af samme grund har Opec derfor sænket forventningerne til efterspørgslen på organisationens egen olie til 31,6 mio. tønder om dagen i 2023 - et fald på 1 mio. tønder.



På længere sigt venter Opec ifølge Reuters, at efterspørgslen på medlemslandenes olie vil nå den nuværende efterspørgsel i slutningen af 2020'erne, samt at efterspørgslen i 2040 vil ligge på 40 mio. tønder olie om dagen.



En tønde Brent koster mandag morgen 79,83 dollar mod 79,27 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 71,62 dollar mod 71,12 dollar fredag eftermiddag.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1196,81 dollar mod 1199,88 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6310 dollar mod 6330 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS