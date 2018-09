Aktier: Solidt dyk i supertyndt asiatisk helligdagsmarked

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng -1,3 China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder dykker i supertynd handel mandag, hvor Kinas nej til nye handelsforhandlinger med USA præger de finansielle markeder, på en dag hvor størstedelen af de fjernøstlige markeder er lukket for jævndøgnsfejring."Både USA og Kina graver sig ned, og i stigende grad forekommer det at handle lige så meget om at fremme en handelsideologi, som det handler om at ophæve handelstakster. Som følge heraf bliver både omfanget og dybden af enhver økonomisk indvirkning genkalibreret," siger global asset-chef John Bilton fra JPMorgan Asset Management ifølge Reuters.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan falder 0,6 pct.Japan, Fastlands-kina, Sydkorea og Taiwan er lukket mandag.Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 1,3 pct., mens Singapores Strait Times indeks stiger 0,4 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på 0,2-0,4 pct.Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS