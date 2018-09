Valuta: Tidlige valutaudsving fordampede i helligdagspræget marked

Relateret indhold Artikler

Efterspørgslen efter sikker havn styrkede midlertidigt japanske yen mandag morgen som reaktion på weekendens nyhed om, at Kina har aflyst handelsforhandlinger med USA i protest mod den seneste runde af amerikanske straftakster.



Styrkelsen blev dog kortvarig, og med helligdag i både Japan og Kina stabiliseredes markedet hurtigt på udgangsniveauet.



USA's præsident Donald Trumps anden runde af tariffer på 10 pct. på kinesiske varer for 200 mia. dollar træder i kraft senere mandag.



Endnu en runde af solide amerikanske økonomiske data har ført til en vis dollarbegejstring grundet udsigter til fortsatte renteforhøjelser fra Federal Reserve. Men de positive effekter af kommende forhøjelser er allerede indregnet, hvilket gør det svært at opretholde tilliden til en fortsat dollarstyrkelse.



Samtidig lurer tvivlen om, at USA kan fortsætte med at finansiere sine handels- og budgetunderskud.



"Trumps "nemt vundne handelskrig" synes ikke at have gjort ret meget for at rette op på USA's ubalance i samhandlen med Kina eller andre lande for den sags skyld. Og skattelettelserne blæser budgetunderskuddet op," siger chefstrateg Marshall Gittler fra ACLS Global ifølge Reuters.



Styrket Euro og svækket Pund



Den fælleseuropæiske valuta, euro, holder sig over 1,17 dollar da markedsdeltagerne fornemmer en vis lettelse over, at den tyske kanslers, Angela Merkels, regerende koalition har løst en strid om en spionskandale, der har været en trussel mod den blot seks måneder gamle regering.



Anderledes skidt ser det ud for pund sterling efter fredagens styrtdyk, der opstod efter fornyet tvivl om en brexit-aftale. Den britiske premierminister, Theresa May, erkendte fredag, at forhandlingerne med EU har nået et dødvande, efter at EUs regeringschefer afvist Mays brexit-plan.



Samtidig har oppositionslederen, Labours Jeremy Corbyn, oplyst, at han vil gå ind for endnu en brexit-folkeafstemning, hvis Labour stemmer for at forfølge en sådan strategi, hvilket lægger yderligere pres på premierminister May.



"Det er ret svært at retfærdiggøre køb af pund forud for den konservative partikonference (i næste weekend, red), som kommer til at være stærkt polariseret og sandsynligvis vil forstærke manglen på konsensus," vurderer analytikere fra ANZ i et notat ifølge Reuters.



Pund sterling koster mandag morgen 1,3080 dollar mod 1,3100 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1740 dollar mod 1,1755 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 112,60 yen mod 112,55 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 0,8975 pund på euro mandag morgen mod 0,890 pund fredag eftermiddag, og der går 132,20 yen på en euro mandag morgen mod 132,30 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS