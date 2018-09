Råvarer: Små udsving i oliepriserne efter Trump-opfordring til Opec

Den europæiske referenceolie, Brent, stiger fredag en smule, mens den amerikanske WTI-olie falder. Det sker, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, i et tweet torsdag kraftigt opfordrede Opec til at sænke oliepriserne i Mellemøsten. Guld- og kobberpriserne stiger.



Den amerikanske præsidents opfordringer kommer før søndagens møde med Opec og allierede lande i Algeriet, hvor der ifølge Reuters vil blive diskuteret, hvordan forøgelserne af olieproduktionen skal fordeles for at veje op for de kommende sanktioner mod Irans olieeksport.



I tweetet skriver Donald Trump ifølge Reuters, at "de (Opec, red.) ikke ville være sikre i ret lang tid, hvis det ikke var for os. Alligevel bliver de ved med at presse oliepriserne op".



Ifølge Stephen Innes, der er chefinvestor i OANDA, lægger præsidentens tweet fokus på sanktionernes indvirkning på produktionen.



"Markedet havde indtil da kørt gnidningsfrit med en forestilling om, at Saudi-Arabien er afklaret med Brent på 80 dollar eller mere, hvilket udfordrer markedets mangeårige antagelse om, at Brent imellem 70 og 80 dollar er Opecs "sweet spot"," siger Stephen Innes til Reuters.



Prisen på den europæiske referenceolie er ifølge Reuters blevet handlet for lige under 80 dollar - understøttet af frygten for forsyningssvigt som følge af sanktionerne mod Iran.



På trods af frygten for forsyningssvigt er det ikke sandsynligt, at deltagerne ved Opec-mødet vil nå til enighed om en officiel produktionsforøgelse ved søndagens møde, fortæller Opec-kilder til Reuters.



En tønde Brent koster fredag morgen 78,75 dollar mod 78,72 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 70,24 dollar mod 70,52 dollar torsdag eftermiddag.



Fredag morgen koster en troy ounce guld 1208,99 dollar mod 1204,58 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6172,50 dollar mod 6115 dollar torsdag eftermiddag.



