Aktier: Massive gevinster over hele Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,0 Topix +1,0 Hongkongs Hang Seng +0,9 China Shanghai Composite +1,0 China CSI 300 +1,3 Taiwan Taiex +1,0 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,9 Singapores STI +1,0 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktiemarkeder ligger med gevinster over hele linjen fredag, hvor torsdagens stigninger på Wall Street spilder markant over på de fjernøstlige markeder.Den stigende tiltro til at effekten af den igangværende handelskrig ikke vil være så stor som frygtet, har sat den hidtidige risikoaversion til vægs op til næste uges kvartalsafslutning."Selvfølgelig fortsætter handelskrigen, og vi skal se, hvor meget skade taksterne vil medføre på Kinas eksport. Men det vil først være i starten af næste år, at vi vil se det sort på hvidt. Og enhver fremgang i de kinesisk-amerikanske handelsforhandlinger må muligvis vente indtil USA's midtvejsvalg. Så det vil være et langsigtet problem," siger chefstrateg Nobuhiko Kuramochi fra Mizuho Securities til Reuters.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan går frem med 0,7 pct.I Japan stiger Nikkei-indekset 1,0 pct., og også det brede Topix-indeks øger 1,0 pct.I Kina er investorerne med på vognen. Shanghai Composite ligger med et plus på 1,0 pct., og CSI 300-indekset øger 1,3 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks stiger 0,9 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks og Singapores Strait Times-indeks med et plus på 1,0 pct., Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,3 pct., og Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med en gevinst på 0,3 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger omkring 0,1 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar i defensiven trods stigende renter Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS