Aktier: Positiv udvikling i Asien giver gevinsthjemtagning

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix +0,2 Hongkongs Hang Seng 0,0 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi +1,0 Indiens BSE Sensex Lukket Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 -0,2

De asiatiske aktiemarkeder ligger ganske blandet torsdag, hvor stigninger på Wall Street modarbejdes af gevinsthjemtagning i Asien."Markedet ser udstrakt ud efter at være steget flere dage i træk, hvilket giver korttidsspillerne en chance for at hive lidt gevinster hjem," siger chefstrateg Takashi Hiroki fra Monex Securities i Tokyo til Reuters.De finansielle markeder har gennem den asiatiske formiddag ligget meget stille hen.En stigning i det koreanske Kospi-indeks oven på det positive topmøde mellem Syd- og Nordkoreas regeringschefer trækker dog det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan op til et plus på knap 0,1 pct.I Japan stiger Nikkei-indekset 0,2 pct., og også det brede Topix-indeks øger 0,2 pct.I Kina er investorerne let negative over for udviklingen.Shanghai Composite falder 0,1 pct., og også CSI 300-indekset ligger 0,1 pct. lavere, mens Hongkongs Hang Seng-indeks er så godt som uændret.Blandt de øvrige markeder stiger Sydkoreas Kospi-indeks stiger 1,0 pct. i kølvandet af det positive topmøde mellem Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.Singapores Strait Times-indeks øger 0,1 pct., mens Taiwans Taiex-indeks dykker 0,2 pct., og Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et tab på 0,2 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger blandet med marginale udsving tæt på nul.LÆS OGSÅ: Valuta: Statisk marked trods amerikanske rentesving Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS