Valuta: Statisk marked trods amerikanske rentesving

Igen er stilheden overvældende på valutamarkedet torsdag morgen, hvor bevægelserne siden onsdag eftermiddag er usædvanligt små trods sving i især de amerikanske renter.



Investorerne holder sig på sidelinjen, mens udviklingen i den omsiggribende handelsstrid mellem Kina og USA betragtes med et afværgende skuldertræk, mens tidligere tiders flugt mod en sikker valutaparkering ebber ud, i takt med at både lettelse over de forholdsvis lave nye tariffer fra såvel USA's som og Kinas side får markedsdeltagerne til at tro på en vis tilbageholdenhed i forhold til yderligere optrapning - i hvert fald indtil det amerikanske midtvejsvalg er overstået.



"At USA har valgt en lavere (tarif)sats synes at indikere nogle indrømmelser over for Kina. Den kinesiske premierministers, Lis, kommentarer om yuan kan også ses som en udstrakt hånd til Washington," siger seniorvalutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Samtidig kaster investorerne blikket på forhandlingerne mellem Den Europæiske Union og Storbritannien om en brexitaftale, der er et af hovedpunkterne på det igangværende EU-topmøde.



Brexit-forhandlinger



Britiske pund fastholder de seneste dages styrkelse til et tomåneders højdepunkt, efter at britiske inflationstal skød over markedets forventninger, men blev hæmmet, af forlydender om at premierminister Theresa May havde afvist et forbedret tilbud fra EU for at løse problemet omkring den irske grænse.



Politiske ledere fra Litauen og Slovakiet sagde sent onsdag, at der ikke har været nogen fremskridt i brexitforhandlingerne i forhold til den irske grænse.



Pund sterling koster torsdag morgen 1,3150 dollar mod 1,3170 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1685 dollar mod 1,1675 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster 112,10 yen mod 112,30 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 131,00 yen på en euro torsdag morgen mod 131,10 yen onsdag eftermiddag og 0,8885 pund på en euro torsdag morgen mod 0,8865 pund onsdag eftermiddag.



