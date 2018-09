Råvarer: Stigning i amerikanske olielagre får oliepriserne presset ned

Relateret indhold Artikler

Efter en stigning i oliepirserne i løbet af tirsdag falder priserne igen onsdag på grund af en overraskende vækst i de amerikanske olielagre.



Prisen på den europæiske referenceolie, Brent, er faldet 0,3 pct. siden tirsdag, samtidig med at prisen på den amerikanske WTI-olie er faldet med 0,2 pct.



Ifølge American Petroleum Institute steg de amerikanske olielagre til 397,1 mio. tønder i sidste uge eller med 1,2 mio. tønder. Analytikernes forventninger var et fald på 2,7 mio. tønder.



Ifølge Reuters skal ministre fra Opec-landene sammen med olieproducenter uden for organisationen mødes søndag og diskutere fordelingen af olieproduktionen, og hvordan landene skal dele den tidligere aftalte produktionsstigning mellem sig.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 78,97 dollar mod 79,24 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig til 69,89 dollar mod 70,02 dollar tirsdag eftermiddag.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1200,71 dollar mod 1200,11 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6134,5 dollar mod 6091 dollar tirsdag eftermiddag.



