Aktier: Lavere toldsatser end ventet giver stigninger i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,5 Topix +1,7 Hongkongs Hang Seng +1,0 China Shanghai Composite +1,0 China CSI 300 +1,1 Taiwan Taiex +0,8 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,5 Sydney ASX 200 +0,7

Aktiemarkederne i Fjernøsten stiger så godt som over hele linjen, hvor investorerne betragter den seneste eskalering i handelsfejden mellem USA og Kina som mindre alvorlige end forventet.USA's takster på for yderligere 200 mia. dollar kinesiske varer katalyserede en hurtig gengældelse fra Beijing på import af amerikanske varer for omkring 60 mia. dollar.Men de nye toldbelagte varer rammes ikke så hårdt, som det var frygtet, idet Washingtons takster er sat til 10 pct., mens de kinesiske er på mellen 5 og 10 pct. - i alt fald på nuværende tidspunkt."De bredere aktiemarkeder er i stand til at omgruppere nu, hvor den seneste fase i handelskrigen mellem USA og Kina er overstået. Der var en lettelse, da USA satte de indledende takster til 10 pct., frem for de forventede 25 pct., hvilket af nogle ses som en gestus, der kan købe tid til yderligere forhandlinger," siger seniorstrateg Masahiro Ichikawa fra Sumitomo Mitsui Asset Management til Reutes.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,7 pct.I Tokyo finder investorerne yderligere støtte i det igangværende tilbageløb af placeringer i yen som sikker havn.Nikkei-indekset stiger 1,5 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 1,7 pct.Aktierne på det kinesiske fastland er også i hopla over de lavere end ventede toldsatser i handelsstriden.Shanghai Composite stiger 1,0 pct., mens CSI 300-indekset øger 1,1 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks ligger med et plus på 1,0 pct.Futures for de tre store amerikanske aktieindeks ligger onsdag morgen med små stigninger på under 0,1 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Uændrede kurser trods udvidet handelsstrid og kommende EU-møde Indeksværdi klokken 5.40./ritzau/FINANS