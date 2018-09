Valuta: Uændrede kurser trods udvidet handelsstrid og kommende EU-møde

Tirsdagens svækkelse af den japanske yen fastholdes på valutamarkedet onsdag morgen, hvor Japans centralbank, Bank of Japan, som ventet besluttede at fastholde pengepolitikken fuldstændig uændret på et møde i bankens monetære komite.



Markedet venter på centralbankchef Haruhiko Kurodas kommentarer, hvor risici fra den amerikansk ledede protektionisme kan blive berørt.



Indtil da er investorernes interesse samlet om de seneste amerikanske toldsatser på kinesiske varer og vise versa, der i finansmarkedernes øjne kunne have været værre.



Handelsstriden er over de seneste dage optrappet, idet USA's præsident Donald Trump forleden lagde takster på yderligere 200 mia. dollar kinesiske varer, hvilket katalyserede en hurtig gengældelse fra Beijing på omkring 60 mia. dollar amerikanske varer.



Det kan igen få præsident Trump til at accelerere krigen med nye tariffer.



"Det ser ud til, at markederne allerede har prissat, at Trump planlægger at indføre de nye takster," siger seniorstrateg Shinichiro Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



Men de nye udvidede toldbelagte varer rammes ikke så hårdt, som det var frygtet. Washingtons nye takster er sat til 10 pct., mens de kinesiske er på mellen 5 og 10 pct. - i alt fald på nuværende tidspunkt.



Pund og euro kører parløb



Det britiske pund holdes oppe af håb om fremskridt i retning af en brexit-aftale forud for det uformelle EU-topmøde i Salzburg onsdag og torsdag.



Senest har den britiske premierminister, Theresa May, indikeret, at Storbritannien og EU nærmer sig en skilsmisseaftale, mens EU's chefforhandler, Michel Barnier, i starten af ugen lod forstå, at EU er klar til at acceptere en løsning på problemerne om den irske grænse til Nordirland, hvilket kan løse op for en brexit-aftale i løbet af den kommende måned.



Såvel pund som euro vil støttes af en aftale.



Pund koster onsdag morgen 1,3145 dollar mod 1,3155 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1665 dollar mod 1,1685 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 112,35 yen mod 112,30 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 131,05 yen på en euro onsdag morgen mod 131,20 yen tirsdag eftermiddag, og der går 0,8875 pund på en euro onsdag morgen mod 0,8855 pund tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS