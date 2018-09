Råvarer: Oliepriserne falder på grund af eskalerende handelskrig

Oliepriserne falder tirsdag, efter at handelskrigen mellem USA og Kina er eskaleret og har dæmpet efterspørgslen af olie fra de to lande, som er verdens største olieforbugere.



Den europæiske referenceolie, Brent, er faldet med 0,6 pct. siden mandag, samtidig med at den amerikanske WTI-olie er faldet med 0,4 pct.



Den amerikanske præsident, Donald Trump, oplyste mandag, at han ville lægge told på 10 pct. på kinesiske importvarer for omkring 200 mia. dollar.



"Den eskalerende handelsstrid begynder at påvirke den økonomiske vækst, som igen vil påvirke oliepriserne," siger Wang Xiao, der er chefanalytiker i Guotai Junan Futures, til Reuters.



De amerikanske raffinaderier har haft et olieforbrug på cirka 17,7 mio. tønder om dagen i sidste uge, mens de kinesiske raffinaderier har haft et forbrug på 11,8 mio. tønder om dagen i august, ifølge data fra landenes regering.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 77,57 dollar mod 78,31 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,62 dollar mod 68,97 dollar mandag eftermiddag.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1198,76 dollar mod 1203,49 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5945 dollar mod 5935 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS