Aktier: Tokyo skiller sig ud fra generelt negative markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,4 Topix +1,6 Hongkongs Hang Seng -0,7 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex -0,6 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex 0,0 Singapores STI -0,6 Sydney ASX 200 -0,5

De asiatiske aktiemarkeder ligger stærkt blandede, idet Tokyo skiller sig ud fra mængden af negative markeder oven på mandagens helligdag.Men de øvrige markeder ligger under for seneste tiltag fra USA's præsident, Donald Trump - en straftold på 10 pct. på import af kinesiske varer for yderligere 200 mia. dollar - der blev annonceret sent mandag."Meddelelsen slår en streg over ethvert håb om handelsforhandlinger mellem de to rivaler. Vær forberedt på en længere periode med risikoaversion. Selv om tolden er på et lavere niveau, kan det fremme et svar fra Kina, der tidligere har truet med at trække sig fra forhandlingsbordet," vurderer analytikere fra ING ifølge Reuters.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 0,3 pct.I Tokyo følger investorerne op på den internationale udvikling hen over weekenden og mandag, hvor det japanske marked var lukket.Det giver stigninger i Nikkei-indekset på 1,4 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 1,6 pct.I Kina er stemningen anderledes trykket, mens investorerne venter på Kinas reaktion på Donald Trumps seneste udspil.Shanghai Composite falder 0,1 pct., og også CSI 300-indekset falder 0,1 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks ligger samtidig med et tab på 0,7 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Singapores Strait Times-indeks med et fald på 0,6 pct., Taiwans Taiex-indeks dykker 0,6 pct., og Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et tab på 0,5 pct.Sydkoreas Kospi-indeks stiger til gengæld 0,2 pct. i kølvandet er endnu et topmøde mellem Sydkoreas præsident Moon Jae-in og Nordkoreas leder Kim Jong-un, der er i fuld gang i dag.Futures for de tre store amerikanske aktieindeks ligger tirsdag morgen med fald på 0,1 til 0,2 pct. efter at have rundet et minus på 0,5 pct. tidligere på morgenen.LÆS OGSÅ: Valuta: Stilhed trods Trump-trusler og nye tariffer Indeksværdi klokken 6.20./ritzau/FINANS