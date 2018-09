Valuta: Stilhed trods Trump-trusler og nye tariffer

Relateret indhold Artikler

Der er relativ stilhed på valutamarkedet tirsdag morgen, hvor de store valutaer ligger så godt som uændrede i forhold til mandag eftermiddag trods nye amerikanske toldtakster på kinesiske varer.



USA's præsident Donald Trump annoncerede sent mandag 10 pct. told på kinesisk import for yderligere 200 mia. dollar.



Det gav umiddelbart en let styrkelse af dollar og yen, ligesom det har været tilfældet, hver gang handelsstriden er blevet optrappet.



"Markedet har reageret på de seneste USA-Kina takstnyheder ved at skubbe dollar op imod valutaer som euro, pund og australske dollar. Desuden er de nye markeders valutaer også under pres, hvilket giver dollar yderligere støtte," noterede seniorstrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Tirsdag morgen afventes det kinesiske svar, der hidtil har været øje-for-øje takster på USA-import til Kina, men som kan blive udvidet til også at omfatte restriktioner på kinesisk eksport af varer, der er bydende nødvendige for de amerikanske virksomheder.



Ved 6-tiden tirsdag morgen er der fortsat intet nyt fra Beijing. Den indledende dollar- og yen-styrkelse er gået i sig selv igen, mens investorerne afventer en reaktion fra de kinesiske myndigheder.



Præsident Trump optrappede også de evindelige trusler, da han sagde, at hvis Kina gør gengæld mod USA's landmænd eller industrier, vil han straks iværksætte fase tre af tarif-trappen, som lyder på straftold på importvarer for omkring 267 mia. dollar fra Kina.



Euro og pund ryster Trumps told af sig



Både den fælleseuropæiske euro og pund sterling holder næsen oven vande i forhold til dollar. I kølvandet er en stigende optimisme om, at en aftale mellem Bruxelles og London vil blive indgået inden for de nærmeste måneder.



Begge valuta-unioner vil have økonomisk fordel af en fælles fastlagt skilsmissepagt, der cementerer de fremtidige handelsforbindelser.



Pund sterling koster tirsdag morgen 1,3145 dollar mod 1,3150 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1700 dollar mod 1,1690 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 112,00 yen mod 111,95 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 131,05 yen på en euro tirsdag morgen mod 130,85 yen mandag eftermiddag, og der går 0,8900 pund på en euro tirsdag morgen mod 0,8890 pund mandag eftermiddag.



