Råvarer: Oliepriserne stiger efter frygt for nye Kina-importafgifter

Oliepriserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie stiger. Det skyldes frygt for, at den amerikanske præsident, Donald Trump, vil pålægge yderligere importafgifter på kinesiske varer. Prisen på guld stiger, mens kobberprisen falder.



Handelskrigen mellem USA og Kina forventes at eskalere. Donald Trump forventes så tidligt som mandag at annoncere nye importafgifter på kinesiske varer for 200 mia. dollar - svarende til 1276 mia. kr. - fortalte en højtstående repræsentant fra den amerikanske regering lørdag til Reuters.



Den fortsat eskalerende handelskrig mellem USA og Kina skaber bekymring for et lavere globalt olieforbrug, hvilket ifølge Reuters modregner de amerikanske sanktioner mod Irans olieeksport.



"Markedets forventninger om lave olielagre er faldet, efter at sidste uges tal viste en stigning i olielagrene, alt imens investorerne havde sænket forventningerne til olieefterspørgslen," siger Wang Xiao, der er chefanalytiker i Guotai Junan Futures, til Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 77,99 dollar mod 77,70 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,95 dollar mod 68,40 dollar fredag eftermiddag.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1195,17 dollar mod 1198,72 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 5892,50 dollar mod 5905,50 dollar fredag eftermiddag.



