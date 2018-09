Aktier: Eskalerende handelskrig trykker asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng -1,6 China Shanghai Composite -1,1 China CSI 300 -1,1 Taiwan Taiex -0,5 Sydkoreas Kospi -0,8 Indiens BSE Sensex -1,0 Singapores STI -0,7 Sydney ASX 200 +0,4

De asiatiske aktiemarkeder ligger badet i rødt mandag morgen, hvor yderligere amerikanske handelstariffer tynger markedet på en likviditetsfattig dag, idet de japanske investorer er ude af billedet på grund af en national helligdag.Samtidig er det oprydningsdag i Hongkong, hvor markederne åbnede som normalt efter en supertyfon i weekenden gav omfattende oversvømmelser i både Hongkong og spilleparadiset Macao, inden tyfonen gik i land i Kinas mest folkerige provins, Guangdong.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 1,0 pct.Udsigten til endnu en eskalering af handelskrigen med USA giver igen store kursfald i Kina. USA's præsident, Donald Trump, vil øjensynligt ikke tage hensyn til de forestående forhandlinger på ministerielt plan senere på måneden, men i stedet gå videre med implementering af yderligere toldtakster for 200 mia. dollar kinesisk import.Shanghai Composite falder 1,1 pct., og også CSI 300-indekset ligger 1,1 pct. lavere, mens Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 1,6 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Singapores Strait Times-indeks med et fald på 0,7 pct., Taiwans Taiex-indeks dykker 0,5 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks viger 0,8 pct., mens Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med en gevinst på 0,4 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på op til 0,2 pct.Indeksværdi klokken 06.35./ritzau/FINANS