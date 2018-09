Valuta: Handelsstrid giver søgning mod dollar

Den amerikanske dollar er let styrket mandag morgen, hvor handelskrigen mellem Kina og USA igen indtager overskrifterne efter meldinger om, at den amerikanske præsident, Donald Trump, vil gå videre med implementering af yderligere toldtakster for 200 mia. dollar på kinesisk import trods de forestående forhandlinger på ministerielt plan senere på måneden.



Ifølge Reuters indikerer kilder, at Trump sandsynligvis vil annoncere de nye tariffer allerede mandag. Toldniveauet vil ifølge Wall Street Journal sandsynligvis være omkring 10 pct. og ikke 25 pct., som har været under overvejelse.



Samtidig kan de allerede eksisterende takster blive hævet fra 10 pct. til 25 pct.



Men udsigten til en uændret amerikansk strategi, når det gælder yderligere takster, kan få Kina til at afvise at deltage i handelsforhandlinger, da Beijing nægter at forhandle under trusler.



"Yderligere eskalering ser meget sandsynlig ud, hvor satserne sandsynligvis vil blive hævet til 25 pct., og flere amerikanske toldsatser truer, mens Kina muligvis kan trække sig helt ud af handelsforhandlingerne og eskalere striden på en ny front med direkte eksportrestriktioner. Det vil naturligvis blot forbitre striden yderligere," vurderer analytikere hos den amerikanske storbank JPMorgan i et notat mandag morgen.



Spændinger giver dollar-søgning



Dollar styrkes en anelse grundet en stigning i efterspørgslen efter sikker havn fra de eskalerende handelsspændinger, der involverer ikke bare USA og Kina, men også Canada og EU.



Beregninger af data fra Reuters og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) offentliggjort fredag peger på netto lange positioner på 19,2 mia. dollar.



Brexit-udsigter holder pund oven vande



Det britiske pund fastholder sidste uges styrkelse efter en opmuntrende udvikling i forhandlingerne om vilkårene for Storbritanniens afgang fra EU.



EU stiller sig positiv over for Storbritanniens forslag til løsning af en af de store knaster - landegrænsen mellem Nordirland og Irland.



Det første af tre brexit-topmøder afvikles i den kommende uge. Topmøderne håbes at kunne lede til en aftale inden for de næste to måneder.



Pund sterling koster mandag morgen 1,3080 dollar mod 1,3075 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1630 dollar mod 1,1665 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 112,00 yen mod 112,10 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 0,8890 pund på en euro mandag morgen mod 0,8920 pund fredag eftermiddag, og der går 130,25 yen på en euro mandag morgen mod 130,75 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS