Aktier: Stigninger i store dele af Fjernøsten

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,9 Topix +1,0 Hongkongs Hang Seng +0,8 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,5 Taiwan Taiex +1,1 Sydkoreas Kospi +1,3 Indiens BSE Sensex +0,6 Singapores STI +0,7 Sydney ASX 200 +0,7

Aktiemarkederne i det meste af Fjernøsten stiger fredag på forventninger om, at USA og Kina vil lancere en ny forhandlingsrunde om deres handelsforhold, mens en overraskende stor renteforhøjelse i det kriseramte Tyrkiet har givet positiv effekt på den globale risikovillighed."Håbet for nye markeder stiger hver eneste gang, den amerikanske dollar svækkes, og torsdag var ingen undtagelse. Stjernerne blinker for aktiverne på de nye markeder efter den forbløffende renteforhøjelse fra centralbanken i Tyrkiet og de meget bløde amerikanske inflationsdata," siger handelschef Stephen Innes fra Oanda i Singapore til AFP.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,8 pct.I Tokyo finder investorerne yderligere støtte i den igangværende reduktion af søgning mod sikre placeringer i form af yen.Nikkei-indekset stiger 0,9 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 1,0 pct.Aktierne på det kinesiske fastland er ene om at ligge under for den langvarige usikkerhed over udsigterne for handelsstriden.Shanghai Composite viger 0,1 pct., mens CSI 300-indekset falder 0,5 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks ligger derimod fortsat med et plus på 0,8 pct.Futures for de tre store amerikanske aktieindeks ligger fredag morgen med stigninger på op til 0,1 pct.Indeksværdi klokken 5.35./ritzau/FINANS